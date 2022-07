Jugendchor entführt Zuhörer in herausragende Klangsphären

Lokal Der Jugendkonzertchor der Chorakademie Dortmund ist preisgekrönt. Im leider schlecht besuchten Ulmer Münster überzeugen die jungen Sängerinnen und Sänger mit anspruchsvollen Stücken.

Mit dem Jugendkonzertchor der Chorakademie Dortmund hat sich Friedemann Johannes Wieland ein Spitzenensemble des Jugendchorbereichs im Rahmen der Reihe „Klangfarben“ eingeladen. Der Jugendchor von Europas größter Singschule ist erster Preisträger des Deutschen Chorwettbewerbs 2018 in Freiburg und hat sich in den vergangenen Jahren weit über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus einen Namen gemacht. lm Fokus steht die A-cappella-Chormusik sämtlicher Epochen – und wie exzellent dieser junge Chor diese Musik aufführt, davon konnte man sich im Chor des Ulmer Münsters überzeugen.