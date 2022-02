Jugendjury am Stadttheater Ulm: Junge Menschen diskutieren über Theater

Plus Das Stadttheater will der Frage auf den Grund gehen, wie Theater Jugend begeistern kann. Eine Jury von jungen Menschen bewertet sechs Inszenierungen.

Ein erster Versuch einer Jugendjury am Theater Ulm vor zwei Jahren war nach einmaligem Theaterbesuch aufgrund der Pandemie im Sande verlaufen. Nun aber ist die Jugendjury aktiv, hat mit einer "Nussknacker"-Aufführung ihr erstes Stück angesehen und diskutiert. Was hinter dem Projekt "Jugendjury" steht, erklärt Charlotte von Kerckhoven vom Jungen Theater Ulm.