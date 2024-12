Radunfall in Ulm: 14-Jähriger steht auf dem Gepäckträger und stürzt

Aktion misslungen: Am Donnerstag stürzten in Ulm zwei Jugendliche bei einem leichtfertigen Stunt vom Fahrrad. Um 12.55 Uhr war ein 13-Jähriger mit seinem Mountainbike in Ulm unterwegs. Er fuhr auf dem Radweg vom Rathaus in Richtung B28. Sein 14-jähriger Mitschüler stellte sich während der Fahrt auf den Gepäckträger und hielt sich an den Schultern des Fahrers fest. Da der 14-Jährige wohl das Gleichgewicht verlor, stürzten sie. Dabei erlitt der Ältere schwere Verletzungen am Bein.

Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der 13-Jährige hatte Glück und blieb unverletzt. Einen Helm trugen die beiden Jugendlichen nicht. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Mountainbike nicht verkehrssicher war. Die hintere Bremse war wohl defekt und ohne jegliche Wirkung. (AZ)