Jugendliche greifen Hausmeister tätlich an

Grundlos wurde am Freitagnachmittag ein Hausmeister von zwei Jugendlichen in Wiblingen attackiert und verletzt.

Am Freitag gegen 16:55 Uhr machte ein 52 Jahre alter Hausmeister in Wiblingen seine übliche Abschlussrunde. Zwischen dem Schulzentrum und der Sporthalle in der Friedrichshafener Straße traf er auf drei Jugendliche. Einer von ihnen beleidigte und provozierte ihn sofort und völlig grundlos, wie es im Polizeibericht heißt. Zudem schlug er dem Hausmeister mit der Faust auf den Kopf.

Polizei fahndet nach zwei Jugendlichen

Ein zweiter Jugendlicher mischte sich ein. Auch er beleidigte den Mann aufs Übelste, wie es heißt. Anschließend flüchteten sie. Der Hausmeister wurde leicht verletzt und begab sich zu einem Arzt. Der Polizeiposten Wiblingen nahm die Ermittlungen auf. Der erste Jugendliche wird beschrieben als 1,85 Meter groß, von normale Statur, zwischen 16 und 18 Jahren alt und hellhäutig. Bekleidet war ervmit einer weißen Jacke sowie dunkler Baseballmütze. Er sprach akzentfreies Deutsch. Der zweite Jugendliche wird beschrieben als 1,60 bis 1,70 Meter groß, von stämmiger Figur, mit dunklen Haare, die seitlich kürzer geschnitten sind. Er trägt einen dunklen Vollbart habe ein "orientalisches Erscheinungsbild". Die Polizei bittet Zeugen, welche die Jugendlichen auf ihrer Flucht gesehen haben, sich unter der Nummer 0731/401750 zu melden. (AZ)