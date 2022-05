Julia Hülsmann beeindruckt das Zelt-Publikum mit ihrem Jazz-Oktett

Am Samstag stand im Ulmer Zelt Jazz auf dem Programm. Pianistin Julia Hülsmann hat viele besondere Musiker in ihr Oktett geholt.

Sieben Frauen und ein bewegter Mann: Julia Hülsmann, selbst eine der profiliertesten deutschen Jazzmusikerinnen, kam mit ihrem aktuellen Herzensprojekt, dem Julia Hülsmann Oktett, ins Ulmer Zelt. Dieser Auftritt war bereits vor zwei Jahren geplant und konnte nun endlich stattfinden – sehr zur Freude von Jazzfans in Ulm und Umgebung. Nach den warmen Abenden der vergangenen Tage wurde es am Samstagabend so kühl, dass sich Solistin Aline Frazao nach der Pause die Lederjacke übers Kleid anzog. Der Stimmung der Jazzfans tat das keinen Abbruch.

Aline Frazao verbindet afrikanische Musiktradition mit der südamerikanischen

Die Bonnerin Julia Hülsmann ist seit 1996 in verschiedenen Formationen jazzig unterwegs. Sie schreibt Songs selbst, wobei sie sich gern von Lyrik inspirieren lässt, arrangiert Songs anderer Künstler neu und performt gern mit ihren Vokalisten Songs aus deren Feder – so auch an diesem Abend im Zelt, dessen gesangliches Highlight die sympathische angolanische Singer-Songwriterin Aline Frazao war. Aline Frazao, die weltweit tourt, singt vor allem in der angolanischen Landessprache Portugiesisch, vereint dabei afrikanische Musiktraditionen mit solchen aus Südamerika und Kuba; beim Julia Hülsmann Oktett singt sie auch in englischer Sprache.

Anders die norwegische Solistin Live Maria Roggen, Professorin für Jazzgesang an der norwegischen Musikhochschule in Oslo. Live Maria Roggen klingt wesentlich ruhiger, sie brillierte mit Alanis Morissettes "Your Congratulations" und mit ihrem eigenen "Moonfish Dance". Über eine große Bandbreite musikalischer Lautbildungs- und Lautäußerungsmöglichkeiten verfügt der Vokalist Michael Schiefel, Professor für Jazzgesang an der Hochschule für Musik in Weimar. Seinen scharfen Scat-Gesang setzt er auch improvisierend sein, hüpft und und kommt zwischenzeitlich dadaistisch daher. Ob man "Come together" in der 1969er Originalversion der Beatles oder in Michael Schiefels Improvisationsstil bevorzugt, ist sicher persönliche Überzeugungssache.

Julia Hülsmann hat sich für ihr Oktett – instrumental besetzt mit Geige, Cello, Kontrabass, Percussion und mit ihr selbst am Flügel – mit Texten unter anderem von Margret Atwood, Edward Estlin Cummings und von der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Ani DiFranco, Politaktivistin und Frontfrau einer New Folk-Bewegung, auseinandergesetzt und sie neu arrangiert. Die Jazzpianistin, die in der Vergangenheit beispielsweise auch mit dem vor sechs Jahren verstorbenen Musiker Roger Cicero auftrat, stellt sich beim Auftritt im Zelt ganz in den Dienst ihres Oktetts, solistisch war ihr elegantes Klavierspiel an diesem Abend nicht zu erleben.

Lesen Sie dazu auch