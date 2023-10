Ulm

18:15 Uhr

Junge Bläserphilharmonie auf faszinierender Reise durch die Musik

Plus Im Sommer waren die Ulmer Musikerinnen und Musiker auf Tournee in Frankreich, im CCU bewegen sie sich mit beachtlichem Können und viel Freude durch die Stile.

"Jahreskonzert" – zunächst denkt man dabei an eine Routineveranstaltung. Was aber bei der Jungen Bläserphilharmonie Ulm im gut besuchten Congress-Centrum geboten war, ging weit darüber hinaus. Sowohl das Nachwuchsorchester, das einleitend vier äußerst beachtliche Vorträge brachte, als auch das Große Orchester stellten eindrucksvoll unter Beweis, auf welch hohem Niveau die Ausbildung in der Musikschule und das Zusammenspiel im Orchester gepflegt werden.

Dirigent Josef Christ hatte im ersten Teil Werke auflegen lassen, die offensichtlich genau das Leistungsvermögen und das Gefallen der Nachwuchsmusikerinnen und –musiker getroffen hatten, denn diese musizierten vom "Secret Agent Man" über "Gershwin Classics" und "Highlights from Aladdin" bis zu "Sway" nicht nur mit beachtlichem Können, sondern auch mit sichtlichem und hörbarem Spaß an der Musik – und genau das ist es ja, was schließlich dazu führt, dass gute Jugendkräfte oftmals in große künstlerische Laufbahnen einsteigen können. Das wurde auch in der Grußansprache des Vorsitzenden Michael Leibinger sowie durch eine Spendenübergabe der Sparkasse Ulm bestätigt.

