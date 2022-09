Junge wird von Auto erfasst: Achtjähriger bei Unfall am Eselsberg verletzt

Der Junge war mit seinem Fahrrad unterwegs und soll nicht auf den Verkehr geachtet haben. Er prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos.

Ein Achtjähriger ist am Dienstag bei einem Unfall am Eselsberg in Ulm verletzt worden. Laut Polizei fuhr er "ohne auf den Verkehr zu achten" über die Straße und wurde von einem Auto erfasst.

Kurz nach 16 Uhr fuhr der Achtjährige nach Polizeiangaben auf einem Rad- und Fußweg neben dem Burgunderweg in Richtung Stifterweg. Ohne auf den Verkehr zu achten sei er dann ungebremst in den Stifterweg gefahren. Dort war ein 61-Jähriger mit seinem Audi unterwegs. Der Autofahrer machte noch vor dem plötzlich auftauchenden Radler eine Vollbremsung. Dennoch stießen die Fahrzeuge zusammen.

Der Junge prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde vom Auto abgeworfen. Nach dem Unfall stand das Kind wieder auf. Mit leichten Verletzungen Verletzungen kam der Achtjährige in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 3000 Euro. (AZ)