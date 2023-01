Jungen und Mädchen: Das sind die beliebtesten Vornamen 2022 im Raum Ulm

Das Standesamt in Ulm hat eine Liste der am häufigsten vergebenen Kinder-Vornamen aus 2022 bekannt gegeben. Das sind die Top 20 der häufigsten Baby-Namen.

Noah und Emma - das waren 2021 noch die beliebtesten Vornamen in Ulm. Doch für 2022 hat sich in der Rangfolge der am häufigsten vergebenen Vornamen einiges geändert. Die Stadt Ulm hat jetzt eine Liste mit den Vornamen veröffentlicht, die im vergangenen Jahr im Standesamt Ulm beurkundet wurden.





Beliebteste Vornamen 2022 für Mädchen in Ulm

Lina (insgesamt 25 Kinder mit diesem Namen) Ella (23) Emma (22) Marie (22) Mia (22) Leni (21) Hanna (20) Mila (20) Sophia (19) Lea (18) Lena (17) Leonie (15) Romy (15) Sophie (15) Emilia (14) Lotta (13) Luisa (13) Anna (12) Mara (11) Amelie (10)

2021 waren die Top-10-Vornamen der Mädchen in Ulm: Emma (24), Marie (24), Mia (24), Anna (22), Lina (22), Sophia (21), Lea (20), Mila (19), Amelie (17) und Emilia (15). Im Jahr 2020 landeten folgende Namen auf den ersten zehn Plätzen: Emilia, Emma, Mia, Laura, Mila, Lina, Marie, Anna, Emily und Lea.

Beliebteste Vornamen 2022 für Jungen in Ulm

Matteo (insgesamt 23 Kinder mit diesem Namen) Lukas (21) Elias (20) Luca (20) Noah (20) Samuel (19) Emil (18) Finn (18) Liam (17) Paul (17) Ben (16) Jonas (16) Leo (16) Felix (13) Levi (13) Moritz (13) Theo (13) Anton (12) Maximilian (12) Milan (12)

2021 waren die Top-10-Vornamen der Jungen in Ulm: Noah (27), Samuel (26), Theo (25), Felix (24), Paul (24), Elias (23), Ben (22), David (22), Finn (21) und Leon (20). Im Jahr 2020 landeten folgende Namen auf den ersten zehn Plätzen: Elias, Leon, Jonas, Samuel, Jakob, Paul, Luca, Lukas, Henry und Noah.

Baby-Namen 2022: Jeweils ein Junge und ein Mädchen in Ulm mit fünf Vornamen

Was sich aus der ansonsten aus Gründen des Datenschutzes anonym gehaltenen Liste noch herauslesen lässt: Zwei in Ulm beurkundete Kinder verfügen übrigens laut der Liste über fünf Vornamen. Darunter ein Junge, dessen fünfter Name ist Ahmed - und ein Mädchen mit dem fünften Vornamen Mahmoud. Und bei den Mädchen wurden die Vornamen Sophie (40) und Marie (37) eigentlich am häufigsten vergeben, allerdings nicht an erster, sondern an zweiter Stelle.

Lesen Sie dazu auch

Es finden sich dort aber auch eher ungewöhnliche Vornamen, die nur einmal überhaupt im vergangenen Jahr vergeben wurden. Hier eine kurze, unvollständige Auflistung für die Mädchen: Adhwitha, Afomiya, Dlshin, Filza, Gursifat, Naynawa, Oceana, Princess oder Snezira. Für die Buben: Aadhith, Adyanth, Alexandru-Casian, Bacho, Dhwanit, Elochukwu, Ertugrul, Fawzi, Gurniwaz, Kepgang, Malcolm, Nedzhip oder Swetoslaw.

Von der Stadt Neu-Ulm war am Montag keine entsprechende Liste zu bekommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus haben noch bis Ende der Woche Betriebsferien. 2021 waren die Top-10-Vornamen der Mädchen in Neu-Ulm: Emma (18), Marie (13), Mia (11), Nora (11), Lara (9), Mila (9), Sophia (9), Lia (8), Sophie (8) und Ella (7). Bei den Jungen: Leon (20), Noah (14), Jakob (12), David (11), Leo (11), Paul (11), Ben (10), Emil (10), Liam (10) und Luca (10). (AZ/krom)