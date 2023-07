Ulm

vor 33 Min.

Junges Vokalensemble: Frischekur für altes Liedgut

Plus Das Sommerkonzert des Jungen Vokalensemble Ulm mischte Klassiker des Volksliedes und des Folksongs neu zusammen. Ein kurzes Konzert mit viel Inhalt.

Von Florian L. Arnold

"ReMixed" war das Thema des diesjährigen Sommerkonzerts des Jungen Vokalensemble Ulm unter Leitung von Stefan Glasbrenner. Also Volkslieder und Folksongs, "geschüttelt und gerührt", was in der Umsetzung besonders prägnant am alten deutschen Lied "O wie wohl ist mir am Abend" hörbar wurde. Denn das Volkslied aus dem 19. Jahrhundert gab es im Laufe des knapp 60-minütigen Konzerts gleich dreimal zu hören.

In zwei aufgepeppten Versionen auf Deutsch, und dann noch eine Fassung mit englischem Text wurde es gesungen. Das Publikum durfte (besser: sollte) sich einklinken und bei diesen leicht mitsingbaren Kanons lautmalerisch den gleichmäßigen Glockenschlag darbieten. Nach dieser Exkursion in die deutsche Romantik schwenkte das Programm nach England und Irland. So gab es das berückend schöne (und darum auch als Zugabe noch einmal gesungene) "Down by the Salley Gardens" in einer Bearbeitung von Ludwig Böhme (Leiter des Windsbacher Knabenchors) zu hören. Die Basis: Eine traditionelle irische Weise, die der Dichter William Butler Yeats mit subtilem Text versah, worin es um eine junge naive Liebe mit ungewissem Ausgang geht. Ein ideales Stück, um den Chor glänzen zu lassen. Die Männer- und Frauenstimmen sind mal antiphonal, mal kontrastierend gesetzt in diesem durchweg melodischen, hell leuchtenden Stück.

