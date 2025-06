Sattelauflieger samt Ladung gestohlen: Beute beläuft sich auf 90.000 Euro

Im Ulmer Stadtteil Jungingen ist in den vergangenen Tagen ein ganzer Sattelauflieger gestohlen worden. Beladen war der mit 20 Tonnen Feinblech, wie die Polizei mitteilt.

Ein Kraftfahrer hat den Auflieger am vergangenen Samstag auf einem Parkstreifen in der Straße Mergelgrube abgestellt. Ein Kollege wollte den Auflieger am Mittwoch abholen. Dabei stellte er fest, dass der Auflieger der Marke Krone und mit grauer Plane durch bislang Unbekannte gestohlen wurde. An dem Auflieger war das kroatische Kennzeichen VT0011JT angebracht. Die Beute wird auf rund 90.000 Euro geschätzt. (AZ)