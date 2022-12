Ulm

17:37 Uhr

Kabarett in Ulm: Urban Priol bleibt wütend und treffgenau

Plus Urban Priol gastiert mit seinem Jahresrückblick im CCU und präsentiert eine glänzende Kanonade von bitterkomischen Zeitanalysen.

Von Florian L. Arnold Artikel anhören Shape

Ein Stehtisch, darauf ein Bier, das Manuskript mit Stichworten, mehr braucht das Kabarett-Kraftwerk Urban Priol nicht, um in Fahrt zu kommen. Nach zwei Jahren Auszeit ist er wieder mit TILT! auf Rückblickmission, und das in bewährt scharfzüngiger Manier. Es habe in jedem Jahr viel Material für den Kabarettisten gegeben, findet Priol, aber doch selten so viel wie in dieser Achterbahnfahrt 2022.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

