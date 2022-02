Kabarett mit Martin Frank: Das Roxy bietet wieder Live-Events in der Halle

Das Ulmer Kulturzentrum Roxy lässt nach langer Pause wieder Publikum in die Werkhalle. Den Auftakt macht am 25. Februar der Kabarettist Martin Frank.

"Einer für alle – Alle für keinen", so heißt das Programm des Kabarettisten Martin Frank, der am 25. Februar, um 20 Uhr, im Ulmer Roxy auftreten wird. Nach langer Pause soll dieser Termin der erste sein, an dem wieder Publikum in der Werkhalle zugelassen ist.

"Einer für alle - Alle für keinen": Martin Frank spielt im Roxy

Mit fast einjähriger Verspätung, nach Corona-Verschiebungen, soll Martin Frank live im Roxy zu erleben sein. In "Einer für alle – Alle für keinen" beschreibt der Niederbayer eine Welt, in der sich jeder wegen Kleinigkeiten diskriminiert fühlt - sei es ein Mann wegen Frauenparkplätzen oder ein Mädchen, weil es nicht im Knabenchor singen darf. Aber verständlich, Martin wollte - nach eigner Auskunft - früher auch immer Mitglied im Frauenbund werden. Dann habe ihm seine Mutter aber ihre Krampfadern gezeigt und gesagt: "Ohne die geht es nicht!" Dann sei die Sache für ihn erledigt gewesen.

Geboren 1992, aufgewachsen am elterlichen Bauernhof in Hutthurm, Landkreis Passau, erhielt Frank als Kind Klavierunterricht, spielte in Stadttheatern, ein Leben zwischen Bühne und frühmorgendlichem Melken. Nach kurzen Umwegen als Standesbeamter und einer Ausbildung zum Organisten setzte Frank mit 20 Jahren alles auf eine Karte. Er kündigte seinen Job, holte sein Abitur nach, bekam Tipps von Martina Schwarzmann und bespielte bald Münchens Bühnen.

Martin Frank ist bekannt aus dem "Schleichfernsehen"

Auftritte führen ihn heute von Hutthurm bis Berlin, Zürich und Wien. Bekannt ist Frank durch Gastauftritte als Reporter im BR-Format "Schleichfernsehen" und seine Kolumne auf Antenne Bayern. Infos unter www.roxy.ulm.de. (AZ)

