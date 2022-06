Kabarettist Andreas Rebers hilft den Zeltgästen auf die Sprünge

Lokal Andreas Rebers nennt sich selbst einen "alten, bösen, weißen Mann" und nimmt zu allem Stellung. Das Publikum im Ulmer Zelt kommt aus dem Lachen nicht heraus.

Von einem, der der Bayerischen Akademie der Schönen Künste angehört, erwartet man, na klar doch, schöne Kunst. Und dann kommt da Andreas Rebers, der dort Mitglied ist, ins Ulmer Zelt und erzählt dem Publikum, wie schlecht die Welt doch eigentlich ist, wie sie sich auch gegen ihn oft verschworen hatte. Rebers kann quasi zu allen Themen dieser Welt Stellung beziehen. Kann Missstände beklagen, Politiker welcher Couleur auch immer ins Gericht nehmen – besonders aber Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die diversen CDU-Ministerinnen sowie die Grüne Annalena Baerbock.