Kämpfen wie im Mittelalter: Besuch bei den "Schwabenfedern" des SSV Ulm

Die Ulmer "Schwabenfedern" duellieren sich im Schwertkampf. Neben dem Wettstreit mit Klingen steht bei diesem Hobby aber noch etwas anderes im Mittelpunkt.

Langsam schleifen die Klingen übereinander – und dann geht es ganz schnell. Mit einem lauten Schlag treffen die Schwerter aufeinander. Es ist Trainingsabend bei den "Schwabenfedern" in Ulm. Die Gruppe hat sich dem historischen Schwertkampf verschrieben und gehört zur Fechtabteilung des Sportvereins SSV Ulm.

Rund 20 Neulinge wie auch Fortgeschrittene haben sich um Trainer Martin Hirner in der Jahnhalle versammelt. Um ein Gefühl für das 1,5 Kilogramm schwere Schwert zu bekommen, sollen die Kämpfer die Klingen zunächst kontrolliert gegeneinander treffen lassen. Schwere Verletzungen sind mit den stumpfen und vorne abgebogenen Klingen nicht möglich, erklärt der 33-jährige Hirner. "Doch blaue Flecken gehören schon dazu." Geht es in den freien Kampf, ist beim historischen Schwertkampf deshalb auch eine volle Montur mit gepolsterter Hose, Jacke, Handschuhen und einer Fechtmaske die Regel.

Zwei Sportler trainieren in der Jahnhalle Schwertkampf. Bei dieser Art des Fechtens wird mit Langwaffen gekämpft. Foto: Stefan Puchner, dpa

Ähnlich wie beim Fechten treten stets zwei Kämpferinnen oder Kämpfer gegeneinander an. Nur, dass sie keine dünnen Fechtdegen tragen, sondern ein massives Schwert. Und neben dem Schwertkampf ist auch ein Ringen im Nahbereich erlaubt, wie Hirner erklärt. Die genauen Kampfregeln sind dagegen relativ frei. Sie werden bei jedem Turnier eigens festgelegt. Etwa, was als Treffer gilt und wie lange gekämpft wird.

Hein gehört dem Nationalteam für den Schwertkampf an

Bei den Kampftechniken orientieren sich die sogenannten Hema-Kämpfer (englisch für: Historische Kampfkünste Europas) wiederum stark an der mittelalterlichen Literatur. Zum Sport gehöre dazu, sich in alten Fechtbüchern zu informieren und die Techniken für den heutigen Sport zu interpretieren, sagt Michael Hein, der ebenfalls Trainer bei den Schwabenfedern ist. Diese Kombination aus Kampfsport und Geschichte habe ihn vor mehr als fünfzehn Jahren gepackt. "Nach drei Monaten habe ich mir dann mein erstes Schwert gekauft." Inzwischen gehört Hein dem Nationalteam für den Schwertkampf an und nimmt regelmäßig an Wettkämpfen teil.

Auch die 21-jährige Lydia Röntgen hat den Schwertkampf für sich entdeckt. Sie ist seit einem halben Jahr dabei und hat durch ein Plakat an der Uni von dem Hobby erfahren. Ihr gehe es weniger um den Wettkampf, als vielmehr das strategische Element, mit Wissen und Technik auch gegen größere und stärkere Gegner zu bestehen, erzählt sie. Zudem interessiere sie sich für Fantasy- und Mittelalterfilme. "Deshalb finde ich es spannend, auch in echt mit einem Schwert zu kämpfen."

Wer länger dabei ist, lernt neben dem Schwert auch noch weitere Waffen wie Dolche oder die Stichwaffe Rapier kennen, sagt Trainer Hein. Der Sport Hema umfasse schließlich eine ganze Reihe an Waffen und Techniken. Der Deutsche Dachverband für Historisches Fechten, dem auch die Schwabenfedern angehören, ist laut eigener Aussage der bundesweit einzige Sportverband, der sich neben dem Sport auch der Forschung als gleichberechtigtem Zweck widmet. Grund dafür sei, dass die mittelalterlichen Kampfkünste in Vergessenheit geraten seien, und erst wieder anhand überlieferter Fechtbücher und Manuskripte rekonstruiert werden müssen.

Der Schwertkampf als heutiger Sport ist noch jung

Das mache auch für ihn den besonderen Reiz dieses Hobbys aus, sagt der 37-jährige Hein. Neben dem Sport gehe es stets auch um den geistigen Aspekt, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Zugleich sei der Schwertkampf als heutiger Sport noch jung und man könne viel prägen. Auch das locke immer wieder neue Interessierte zum Schwertkampf. (Sebastian Schlenker, dpa)