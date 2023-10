Kampf der Buch-Riesen in Ulm: Thalia kommt, Hugendubel renoviert

Kommende Woche eröffnet Thalia im Ex-Esprit-Laden in der Hirschstraße. Nun legt der frühere Platzhirsch nach - wenngleich verkleinert.

Nachdem in der Ulmer Fußgängerzone die Münchner Kette Hugendubel in unmittelbare Nähe kaum Konkurrenz hatte, ändert sich das nun grundlegend. Am Donnerstag, 12. Oktober, zieht Thalia vom Blautalcenter in die Hirschstraße.

Bei laufendem Betrieb startet Hugendubel an diesem Mittwoch den Umbau. Dieser erfolgt nicht nur aufgrund des neuen Konkurrenzdrucks: Weil die Inhaber die Immobilie mit der Adresse Hirschstraße 26-30 teilten, verringerte sich die Mietfläche.

Hugendubel war in Ulm einmal größer

Hugendubel war bisher Mieter in beiden Gebäudeteilen. Die Telekom wird innerhalb der Hirschstraße umziehen und auf die nun kombinierte Ex-S. Oliver- und Ex-Hugendubel-Fläche umziehen und hier eine Art "Flagship-Store" der neusten Generation eröffnen.

Konzeptionell orientiert sich die Telekom am Vorzeige-Geschäft in Hamburg, Europas größtem Telekom-Shop. Die Eröffnung samt einer Art Magenta-Café für April 2024 geplant.

Die Umbauarbeiten laufen längst, Hugendubel muss mir einer kleineren Verkaufsfläche zurechtkommen. Nachdem das Ladengeschäft zuletzt schon ziemlich improvisiert wirkte, muss die Kundschaft nun mit weiteren Einschränkungen rechnen. Wie Hugendubel mitteilt, werden die Renovierungsmaßnahmen in zwei Bauabschnitten im Oktober 2023 und im ersten Quartal 2024 vollzogen. Die Filiale bleibe während der beiden Bauabschnitte geöffnet, sodass der Verkauf fortgeführt wird.

Thalia kommt in die Hirschstraße

Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin Hugendubel, spricht von räumlichen Änderungen, die kreative Lösungen gefordert hätten. Die 2005 eröffnete Filiale verfügte früher über 1800 Quadratmeter Fläche in den zwei Häusern. Wie viel es derzeit ist, teilt das Unternehmen nicht mit. Auf 1.360 Quadratmetern Verkaufsfläche im ehemaligen Esprit-Laden wird künftig Thalia vertreten sein.

Nach Abschluss aller Renovierungsmaßnahmen werde Hugendubel in der Hirschstraße mit "frischem Ambiente" aufwarten. Hugendubel verwandelt nach eigenen Angaben die Ulmer Filiale mit neuen Böden, Lounge-Möbeln und moderner Beleuchtung in eine neu inszenierte Bücheroase. Die Erweiterung der ‚Kinderwelt‘, die Neuinszenierung der ‚Fantastischen Welten‘ sowie die der ‚English Books‘ und das bis dahin ebenfalls komplett renovierte, neue Café sollen die Rolle vom Hugendubel als Treffpunkt in der Innenstadt untermauern.

Im Erdgeschoss werde sich zukünftig die Neuinszenierung der ‚Fantastischen Welten‘ und ein großer, neuer "English Books"-Bereich finden, zudem eine "Sitzlounge". Die Renovierung des Erdgeschosses ist Teil der Maßnahmen im ersten Bauabschnitt, der bis Ende Oktober geplant ist. In dieser Zeit ist der Zugang zum ‚Hugendubel‘ rechts vom ursprünglichen Eingang zu finden. Um der Kundschaft den Weg zu erleichtern, werden Hugendubel Mitarbeitende die Kunden und Kundinnen dort in Empfang nehmen und den Weg weisen. Das Obergeschoss soll im Rahmen des zweiten Bauabschnitts Anfang 2024 umgebaut werden. Für den Lesenachwuchs von null bis zwölf Jahren warte nach Abschluss der Arbeiten eine neue "‚Kinderwelt". Angrenzend werde auch das Café zu finden sein. Auch dieses erhalte ein komplett neues Design. (AZ/heo)