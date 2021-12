Ulm

17:11 Uhr

Kampf gegen Corona in Ulm: So verlief die Impfaktion im Ulmer Münster

Plus Anmeldefreie Impfungen gibt es an mehreren Orten in Ulm. Am Mittwoch wird direkt im Ulmer Münster unter dem höchsten Kirchturm der Welt geimpft – und Geschenke gibt es auch.

Von Thomas Heckmann

Die Geistlichkeit war begeistert: Dekan Ernst-Wilhelm Gohl hatte binnen Minuten zugestimmt, als man mit der Idee auf ihn zukam. Das Impfen an diesem ungewöhnlichen Ort ist ein voller Erfolg, denn neben Hunderten Ulmer Bürgern haben sich auch spontan Touristen während der Kirchenbesichtigung impfen lassen.

