Kampf gegen "umweltschädliche" SUV in Ulm: Luft aus Reifen gelassen

Da staunten betroffene Autofahrer in Ulm wohl nicht schlecht: An ihren SUV-Geländefahrzeugen wurde die Luft aus den Reifen gelassen und ein Schreiben hinterlassen.

In Ulm ist an mehreren Autos, sogenannten SUV, die Luft aus den Reifen gelassen worden. Wie mehrere Medien berichten, sollen wohl unbekannte Umweltaktivisten dahinterstecken, die an den Geländefahrzeugen auch ein Bekennerschreiben hinterlassen haben. "Anlässlich der globalen Erwärmung haben Aktivist*innen in Ulm (...) SUVs temporär entwaffnet, indem sie die Luft aus einem der vier Reifen ließen (...)", heißt es in dem Schreiben.

"16 solcher Fälle sind uns bislang bekannt", so Wolfgang Jürgens, Sprecher der Ulmer Polizei. Es könnten aber noch weitere hinzukommen. Die Beamtinnen und Beamten hätten nun die Ermittlungen nach den Verursachern wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Schwerpunkte der Vorfälle seien der Ulmer Norden und Westen gewesen. Die Ermittler würden das Bekennerschreiben kennen. "Jetzt müssen wir prüfen, was dahintersteckt", so Jürgens.

SUV steht für "Sport Utility Vehicle" und kommt ursprünglich aus dem Amerikanischen. Übersetzt ins Deutsche steht es für "Sport- und Nutzfahrzeug". Laut der Umweltorganisation Greenpeace sollen 2018 neu zugelassene SUVs und Geländewagen durchschnittlich 14 Gramm oder elf Prozent mehr CO₂ pro gefahrenen Kilometer ausstoßen, als der Durchschnitt aller anderen Pkw-Klassen. (krom)

