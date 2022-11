Ulm

vor 35 Min.

Karl Valentin und die Lachtränen beim Weltuntergang

Plus Christl Mayr nimmt sich am Theater Ulm in einem Soloabend des großen Münchner Komikers an und brilliert mit „Chapeau! Am Ende trat plötzlich der Schluss ein".

Von Florian Arnold

So einen brillanten Um-die-Ecke-Denker und -Deuter wie Karl Valentin wird es wohl kaum noch einmal geben. Das Mehrfachtalent, der Darsteller, Autor, Musiker, Regisseur, genoss in der ganzen Welt Ansehen und Anerkennung, mochte aber seine Heimatstadt München, mit der er über den Zungenschlag und die Mentalität so eng verbunden war, nie verlassen. Dass sein fröhlicher Skeptizismus, seine absurde Kunst ein wenig ins Hintertreffen geraten ist, hat vielleicht auch damit zu tun, dass er aus den Fernsehprogrammen ganz verschwunden ist. Um so besser, wenn er dorthin zurückkehrt, wo er sowieso immer am besten aufgehoben war, ins Theater.

