Ulm

Karusselltage & Co.: Die Ulmer Volksfestmacher und ihre Ideen

Plus Mit dem Herbstrummel läuft in Ulm gerade ein Versuch, auch die Fortsetzung ist schon fest eingeplant. Es wäre nicht der erste erfolgreiche neue Ansatz.

Von Sebastian Mayr

Die Idee für die Ulmer Karusselltage gab es schon länger, vor einem Jahr wurde der Herbstrummel noch abgesagt – die Zeit für die Organisation war zu knapp. Jetzt erleben Veranstalter und Schaustellerfamilien selbst eine Art Karussellfahrt. Zur Eröffnung am Freitag strömten die Menschen in die Au, am regnerischen Samstag blieben sie weg, und am sonnigen Sonntagnachmittag wurde es wieder voll. Die zehn rasanten Tage sind ein Versuch. Bei einem Mal wird es nicht bleiben, der Termin für die Neuauflage steht schon. Die Volksfestmacher sind überzeugt von ihrer Idee. Auch deshalb, weil ein anderer Einfall durchschlagenden Erfolg hatte.

19 Bilder Das Ulmer Herbst-Volksfest in der Friedrichsau hat gestartet Foto: Alexander Kaya

Anfang der 2000er-Jahre hatte das Ulmer Volksfest einen schlechten Ruf: viel Bier, viel Ärger. Gerade für die Schaustellerfamilien war der Rummel nicht mehr attraktiv. "Bei vielen süddeutschen Festen stehen die Bierzelte im Mittelpunkt. Aber die Betreiber der Fahrgeschäfte wollen nicht nur für die Beleuchtung auf dem Nachhauseweg zuständig sein", sagt Oliver Fischer. Er leitet gemeinsam mit Michael Steinmüller die Agentur VMV (Volksfeste. Märkte. Veranstaltungen), die sich im Auftrag der Stadt Ulm um das Volksfest kümmert – und nun auch um die Karusselltage. In Ulm entstand seinerzeit die Idee, den Fokus vom Bier wegzuschieben. Zum einen, um das Treiben wieder abwechslungsreicher und familienfreundlicher zu gestalten. Zum anderen, weil das Zelt bei oft 30 Grad im Juli nicht voll wurde: "Bei solchen Temperaturen gehen die Leute lieber in den Biergarten", meint Fischer.

