Katharina Radionovs Querflöte überstrahlt Wiblinger Bachtage

Lokal Beim Konzert im Ulmer Stadthaus überzeugt die Solistin – aber auch Georg Pfirsch schlägt das Publikum mit Mozarts Violinkonzert in seinen Bann.

Den Wiblinger Bachtagen könnte etwas von Mozarts Verspieltheit gut anstehen, mögen sich die Veranstalter gedacht haben. Daher rahmten sie ihr Konzert unter Leitung von Albrecht Schmid im Stadthaus Ulm von Mozartwerken ein. Dazwischen gab's dann Bach und mit Vivaldi einen weiteren berühmten Barockkomponisten zu hören. Rund 150 Besucherinnen und Besucher ließen sich von den Solisten, Georg Pfirsch mit Violine und Katharina Radionov an der Querflöte, total begeistern.