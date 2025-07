Wenn man am Ulmer Münsterplatz in die Platzgasse abbiegt, stößt man auf einen neuen Laden, der mit süßen Verführungen ans Schaufenster lockt: In „Katrins Konditorei“ findet man Pralinen, Wibele, Schokoladen, Baumkuchen und mehr. Die Touristen sind bereits begeistert und auch die Ulmer sind überaus neugierig.

