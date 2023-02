Kaufhausdetektiv hat in Ulm Rangelei mit Ladendieb

Mit mehreren CDs wollte ein Mann ohne zu bezahlen ein Kaufhaus in der Hirschstraße verlassen. Das ging schief.

Am Montag versuchte ein mutmaßlicher Ladendieb in Ulm zu flüchten. Gegen 13 Uhr beobachtete ein Detektiv einen 25-Jährigen. Er sah, wie der Mann mit mehreren CDs das Geschäft in der Hirschstraße verließ.

Um einen Diebstahl zu verhindern, sprach der Detektiv den 25-Jährigen an. Der wollte flüchten, worauf ihn der Detektiv am Rucksack festhielt. Die beiden Männer stürzten bei der Rangelei zu Boden. Dabei erlitt der Detektiv leichte Verletzungen. Die Polizei Ulm ermittelt nun gegen den Dieb. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann schon mehrfach wegen Diebstahls angezeigt wurde. (AZ)