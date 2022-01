Ulm

vor 8 Min.

Kaum Freude nach Freispruch bei Mesale Tolu: "Es ist nicht nur mein Einzelfall"

Plus Mesale Tolu ist in der Türkei freigesprochen worden. Die Ulmer Journalistin will sich weiter für andere politische Gefangene einsetzen. So sieht sie das Urteil.

Von Sebastian Mayr

"Terrorpropaganda" und "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" – diese Vorwürfe hatten die türkischen Behörden Mesale Tolu gemacht. Am Ende ist nichts davon geblieben. Keiner der Vorwürfe lasse sich beweisen, stand im abschließenden Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Gericht fügte dem nichts hinzu, Tolu und ihr Mann Suat Corlu sind am Montag zur Mittagszeit in Istanbul freigesprochen worden. Feierstimmung kam bei der gebürtigen Ulmerin, die mehrere Monate in türkischer Haft verbracht hatte, deswegen aber nicht auf.

