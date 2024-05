Ulm

Kehlturm: "Pioniere" ziehen ab Juli ein

Von Dagmar Hub

Die Ulmer Kulturabteilung will Leben in die Wilhelmsburg bringen. 40 Räume im Kehlturm wurden an Kreative und Kulturschaffende vergeben.

Etwa 130 Bewerbungen gingen bei der Kulturabteilung der Stadt Ulm um einen der 40 Räume ein, die im Kehlturm der Wilhelmsburg in diesem Sommer belebt werden sollen. Im Rahmen einer Pioniernutzung im Juli/August gibt es die Räume gratis zu mieten – und auf dem Dach des Kehlturms soll anders als ursprünglich angedacht kein Café, sondern eine Rooftop-Bar entstehen, zunächst allerdings nur für die Laufzeit von "Stürmt die Burg" 2024, so Anna Scheible von der Kulturabteilung der Stadt Ulm. Bis zur Landesgartenschau in Ulm im Jahr 2030 soll die Wilhelmsburg wiederbelebt sein. Die Stadt Ulm wünscht sich ein lebendiges Kultur- und Kreativareal. Deshalb entstand die Idee einer Pioniernutzung der 40 leerstehenden Räume des Kehlturms als ein "Utopia" in diesem Sommer. Längstens bis zum Jahr 2028 sollen dann alle diese 40 Räume vermietet und genützt sein. Die erste Testphase für das Projekt kann nun beginnen. Eine Gemeinschaft der Kreativen soll entstehen Aktuell sind mit den 40 Nutzern, die jeweils einen Raum bekommen, noch Fragen zu klären wie jene, welche Anforderungen jeweils an den Raum bestehen, und wer welchen Raum bekommen soll. Ab Anfang Juli können die Räume dann bezogen werden, so Anna Scheible. Zum Projekt gehört es, dass die Nutzer der Räume in dieser Pionierphase "schaffen und zeigen", und dass eine tragfähige Gemeinschaft der Kreativen entstehen kann. Die Kehlturm-Räume selbst sind jeweils etwa 25 Quadratmeter groß und minimalistisch ausgestattet, annähernd wie in einem Rohbau. In diesem Sommer verfügen tatsächlich nur vier Räume über Fensterscheiben, alle anderen haben nur hölzerne Läden und Klappen. Dafür gibt es umgekehrt für die Pioniernutzer Fördermittel von der Stadt Ulm in Höhe von jeweils bis zu 3500 Euro pro Projekt. Info: "Stürmt die Burg" findet in diesem Jahr vom 25. Juli bis 10. August statt.

