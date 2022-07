Kein Bier vor 14 Uhr? Gastro-Ärger nach der Schwörrede in Ulm

Lokal Was war denn da los? Auf dem Marktplatz in Ulm erlaubte die Stadt Ulm den Verkauf erst ab 14 Uhr. Das sorgte für Frust unter Gastronomen und Gästen.

Für viele Ulmer und Ulmerinnen ist es fast schon eine Tradition: der Imbiss samt Getränk an einem Stand auf dem Ulmer Marktplatz nach der Schwörrede. Pünktlich zur Mittagszeit, nachdem das Stadtoberhaupt schwor, "Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein". Doch dieses Jahr war das anders.