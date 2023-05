Keine Schwörmontagsparty vor der "Zill": Neues Sicherheitskonzept zu teuer

Gastronom Daniel Zauner erteilt einer großen Schwörmontagsparty vor seiner Gaststätte "Zur Zill" im Ulmer Fischerviertel eine Absage. Der Grund: ein neues Sicherheitskonzept.

Im Bereich der Gaststätte "Zur Zill" im Ulmer Fischerviertel ist in diesem Jahr keine Party und keine Großveranstaltung am Schwörmontag geplant. Das gab jetzt der Gastronom Daniel Zauner in einer Pressemitteilung bekannt.

Das Fischerviertel, insbesondere der Bereich um und vor der Traditionsgaststätte "Zur Zill", ist am Schwörmontag neben dem Münsterplatz und dem Marktplatz alljährlich einer der Hotspots für junge Leute, wenn es um Tanzen, Feiern und Party machen geht. Am Ulmer Stadtfeiertag pilgerten in den vergangenen Jahren nach dem Nabada regelmäßig Tausende jungen Leute "Zur Zill", wo bekannte DJs bis Mitternacht für Stimmung sorgten.

Party am Schwörmontag 2023: Diskussionen über neues Sicherheitskonzept

In diesem Jahr wird es aber laut der Mitteilung keine Party vor der "Zill" geben. "Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht", wird Gastronom Daniel Zauner zitiert. Der Hintergrund für Zauners Ausstieg sind demnach langanhaltende Diskussionen über ein neues Sicherheitskonzept.

Anfang des Jahres sei die Stadt Ulm an die Altstadt-Gastronomen mit der Bitte um ein neues Sicherheitskonzept herangetreten, heißt es. Nach den städtischen Vorstellungen sollte das Fischerviertel, in dem es am Schwörmontag immer eng zugeht, abgesperrt und mit Zugangsschleusen versehen werden, um die Massen an Partygänger besser kontrollieren und lenken zu können.

Schwörmontag in Ulm 2023: Zu großes wirtschaftliches Risiko

Die Gastronomen hätten zusammen mit dem Ulmer Sicherheitsunternehmen SHS ein Konzept erarbeitet, das sieben Zugänge zum Fischerviertel vorsah. Der Kostenaufwand allein für die Sicherheit habe sich dadurch verdreifacht. Da auch alle anderen Kosten in die Höhe geschnellt sind, sei ein Schwörmontag mit so einer Großveranstaltung auch ein großes wirtschaftliches Risiko. "Die Zill hätte aber als größter Nutzer 40 Prozent der Gesamtkosten für die Sicherheit übernommen", so Zauner, der nach eigenen Angaben einen Großteil der Gespräche und Verhandlungen in den vergangenen vier Monaten geführt habe.

Andere Gastronomen im Fischerviertel hätten sich anteilsmäßig ihrer belegten Freifläche an den Kosten beteiligen sollen. Dies sei den Bürgerdiensten der Stadt Ulm so mitgeteilt worden. "Wir waren so gut wie durch mit dem Konzept", so Zauner. Doch nun seien Gastronomen aus dem Fischerviertel bei der Stadt wegen der Kostenverteilung vorstellig geworden, andere hätten um ihre Umsätze aufgrund der Zugangsschleusen gefürchtet, berichtet Zauner.

"Viele negative Diskussionen": Was wird aus der Schwörmontags-Party im Fischerviertel?

Um Ruhe in die Sache zu bringen, wollte die Stadt laut Zauner einen runden Tisch mit allen beteiligten Fischerviertel-Gastronomen einberufen, um strittige Punkte auszudiskutieren. "Zu diesem Zeitpunkt bin ich ausgestiegen", so Zauner. Er habe seit Januar geplant, verhandelt und "auch viele negative Diskussionen" gehabt. "Es reichte einfach. Man kann alles tot diskutieren". Am Ende hätten einfach zu viele Leute mitgeredet, so Zauner weiter. An diesem Schwörmontag will er nun lediglich seinen Biergarten öffnen. DJ, Bühne und alles Weitere für eine große Party habe er bereits abgesagt.

Ob es nach dem Ausstieg der "Zill" ein neues Sicherheitskonzept im Fischerviertel gibt und ob dies überhaupt noch notwendig ist, wisse er nicht. "Das ist Sache der Stadt", sagt Zauner, der nach 14 Jahren "Schwörmontagsparty ohne Probleme" in diesem Jahr einen eher ruhigen Stadtfeiertag erleben wird und dem "teils mit Trauer, teils mit Freude" entgegensieht.

Wilder Mann und Kulisse in Ulm: Was andere Gastronomen zur Zill-Absage sagen

Eine Anfrage unserer Redaktion bei der Stadt Ulm zum möglichen neuen Konzept steht noch aus. Andere Gastronomen aus dem Fischerviertel, wie zum Beispiel Viktoria Ocker von der Kulisse oder Michael Freudenberg vom Wilden Mann, berichten aber, dass sich das neue Sicherheitskonzept nun erübrigt habe. Durch die Zill-Absage sei nun ausreichend Platz, um Fluchtwege zu schaffen, so Freudenberg. Die Entscheidung seines Kollegen Zauner will er nicht kommentieren. "Das ist seine Geschichte." Freudenberg hätte auch mit neuem Sicherheitskonzept eine Party im Fischerviertel durchzogen. Vorteil dessen wäre gewesen, dass Personen an den Schleusen auch noch mitgebrachten Getränken kontrolliert worden wären. Die seien es nämlich, die den Müll verursachen würden. "Bei uns gibt es nur Hartplastikbecher", sagt Freudenberg.

Die Gaststätte "Zur Zill" gilt als eine traditionsreiche Gaststätte im Fischerviertel mit großer Freifläche an der Blau. Pächter und Betreiber der "Zur Zill" ist seit 14 Jahren Daniel Zauner. Der 37 Jahre alte Gastronom betreibt außerdem das traditionsreiche große Speiserestaurant "Krone" sowie das Hotel am Rathaus und das Hotel Reblaus in der Ulmer Altstadt. (AZ)