Kettenreaktion: Unfall führt zu Strom- und Ampelausfall - und dann wieder zu Unfall

An der Kreuzung Stuttgarter Straße / Heidenheimer Straße in Ulm fällt erst die Ampel wegen eines Unfalls aus. Dann kracht es noch mal auf der Kreuzung.

In Ulm hat sich an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Heidenheimer Straße am Freitagnachmittag eine folgenschwere Kettenreaktion ereignet. Nach ersten, noch unbestätigten Informationen der Polizei könnte dabei eine Person bei einem Unfall schwer verletzt worden sein.

Bei einem ersten Unfall soll demnach ein Stromkasten an der Kreuzung beschädigt worden sein. Damit fiel auch die Stromversorgung der Ampelanlage aus, die hier an der durchaus unübersichtlichen Stelle den Verkehr regelt.

Autos krachen auf Kreuzung in Ulm zusammen

In der Folge kam es gegen kurz vor 14 Uhr zu einem weiteren Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Autofahrer von der König-Wilhelm-Straße kommend nach links in Richtung Norden in die Stuttgarter Straße abbiegen. Dessen Fahrer missachtete aber wohl einen aus Richtung Böfingen (Heidenheimer Straße) kommendes Auto.

Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenprall beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes könnte hierbei eine Person schwer verletzt worden sein.

Polizisten regelten fortan den Verkehr an der Stelle. Im Busverkehr kam es zu Verspätungen. Wie die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) über Facebook mitteilen, konnten in Folge des Unfalls auf den Linien 4 und 15 die Haltestellen vom Eichenplatz bis Ostplatz in Richtung Stadteinwärts nicht angedient werden. Auch im sonstigen Verkehr kam es zu Stau und Behinderungen. (thhe/krom)