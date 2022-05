Fahrraddemos für eine kinder- und fahrradfreundliche Stadt - auch in Ulm

Für eine neue, andere Verkehrspolitik, mit mehr Platz für die Schwächsten rufen mehrere Vereine zu einer Demo am Sonntag in Ulm auf.

Für eine kinder- und fahrradfreundliche Stadt: Die organisierten Fahrradfahrer des ADFC Ulm/Alb-Donau, People&Parents For Future Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau-Kreis und die VCD Ortsgruppe Ulm laden am Sonntag, 15. Mai, zu einer angemeldeten Fahrraddemo für Kinder, Jugendliche und Familien ein.

Start ist um 15 Uhr auf dem Münsterplatz. Dann geht es auf den großen Straßen einmal rund um die Ulmer Innenstadt und nach Neu-Ulm, geschützt durch die Polizei. Die Tour ist etwa vier Kilometer lang und so gemütlich, dass sie selbst auf dem Laufrad gut zu bewältigen ist. Deshalb seien auch Familien mit kleinen Kindern herzlich willkommen. Die Demo endet gegen 16.30 Uhr wieder auf dem Münsterplatz.

Kidical Mass: Fahrraddemos in den USA und ganz Deutschland

Kinder werden von den Veranstaltern aufgerufen, Bilder mit ihren Wünschen zum Fahrradfahren zu malen und zur Kidical Mass mitzubringen. Auf der "Kidical Mass" gibt es auch Postkarten, auf denen Wünsche geschrieben oder gemalt werden können. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt der Stadtverwaltung überreicht.

An diesem Wochenende wird nicht nur in Ulm demonstriert. An über 200 Orten in ganz Deutschland und 14 weiteren Ländern finden unter dem Motto „Uns gehört die Straße“ Fahrraddemos für kinder- und fahrradfreundliche Orte statt. 250 Organisationen und über 73.000 Unterzeichnende unterstützen die Forderungen der Kidical Mass nach einem kinderfreundlichen Straßenverkehrsrecht bereits in einer entsprechenden Petition.

Die Kidical Mass setzt sich mit ihren bunten Fahrraddemos für kinder- und fahrradfreundliche Städte ein. Die Touren sind für alle von 0 bis 99 Jahre geeignet. Die Polizei sichert die Wege. Die Kidical Mass wurde 2008 in Oregon, USA ins Leben gerufen. Die ersten deutschen Kidical Mass fanden 2017/2018 in Städten wie Berlin, Darmstadt, Stuttgart und Köln statt. (AZ)