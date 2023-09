Kind auf Fahrrad angefahren: Autofahrerin flüchtet nach Unfall in Ulm

Ein zwölfjähriger Junge wird in der Römerstraße in Ulm auf dem Fahrrad angefahren. Eine etwa 20 Jahre alte Autofahrerin flüchtet.

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Ulm ist ein Zwölfjähriger leicht verletzt worden. Er war auf ihrem Fahrrad von einem Auto angefahren worden. Die Autofahrerin aber setzt ihre Fahrt fort, ohne sich zu kümmern.

Wie die Polizei mitteilt, war die Autofahrerin gegen 7.30 Uhr in der Römerstraße in Richtung Römerplatz unterwegs. An einer Einmündung bog die Frau mit ihrem schwarzen Opel nach links in die Warndtstraße ab. Beim Abbiegen touchierte sie den hinteren Reifen eines Radfahrers. Der Zwölfjährige, der mit seinem Fahrrad in der Römerstraße in Richtung Kuhberghalle unterwegs war, stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Die Verursacherin fuhr anschließend weiter.

Die Polizei Ulm (Telefon: 0731/188-3812) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen. Die Opel-Fahrerin soll etwa 20 Jahre alt sein. (AZ)