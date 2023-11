Ulm

Kind getötet: Vater glaubte, er müsse seine kleine Tochter opfern

Am Landgericht Ulm hat am Dienstag der Prozess gegen einen 41-jährigen Mann begonnen, der in Wiblingen seine siebenjährige Tochter getötet hat. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor.

Plus Im Prozess um den Tod eines siebenjährigen Mädchens legt der Beschuldigte ein Geständnis ab. Am Landgericht Ulm schildert er, was ihn zu der Tat trieb.

Das Mädchen war vermutlich völlig arglos. Sein Vater gab vor, dass er mit ihm spielen wolle und ging mit ihm auf eine Wiese am Schulzentrum in Wiblingen. Dort fesselte er seiner Tochter mit einer Kordel die Hände auf den Rücken, was die Siebenjährige wohl immer noch für einen Teil des Spiels hielt. Dann holte der Mann ein Küchenmesser aus einem Turnbeutel und tötete das Kind mit einem Schnitt in den Hals. Zum Auftakt des Mordprozesses am Landgericht Ulm hat der Beschuldigte die am Ostermontag dieses Jahres begangene Bluttat gestanden. Und er sagte aus, warum er es getan hat.

Die Staatsanwaltschaft Ulm wirft dem Mann heimtückischen Mord vor

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 41-Jährigen heimtückischen Mord vor. Allerdings sei der Mann zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen, da er damals an einer schizophrenen Psychose gelitten habe. Die Anklagebehörde fordert deshalb, ihn in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Der Beschuldigte sei aufgrund seiner Krankheit für die Allgemeinheit gefährlich.

