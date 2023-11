Ulm

15:26 Uhr

Kind von Vater getötet: Das fordern Staatsanwaltschaft und Verteidigung

Blumen am Tatort in Wiblingen: Der Prozess gegen den Vater, der seine Tochter ermordet haben soll, geht zu Ende.

Plus Die Staatsanwaltschaft spricht von einer Hinrichtung, der Verteidiger erinnert an das Leid der Familie. Der Vater, der seine Tochter umgebracht hat, weint.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

In der Ehe soll es in den Monaten vor der Tat immer wieder Streit gegeben haben, das hat der Vater des getöteten Mädchens dem psychiatrischen Gutachter gesagt. Darin sei es um die "Forschungen" gegangen, die der Mann seit Beginn der Corona-Pandemie betrieben haben will. Der Gutachter spricht von Verschwörungstheorien, durch die sich die psychische Störung des heute 41-Jährigen nach und nach ausgeweitet habe. So lang, bis der Mann im Wahn sein eigenes Kind tötete. Der Prozess steht vor dem Abschluss. Staatsanwalt und Verteidiger werden in ihren Plädoyers am Freitag deutlich.

Für Gutachter Peter Winckler ist klar: Der Mann litt während der Tat an einer akuten Psychose. Er ist schuldunfähig, die Gefahr weiterer schwerer Straftaten besteht. Der 41-Jährige müsse in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Schon seit Monaten ist der Mann in vorübergehender Behandlung und erhält Psychopharmaka. Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenklage schlossen sich dieser Sichtweise an. Bei der Tat handle es sich um heimtückischen Mord an einem arglosen und wehrlosen Kind. Weil der Vater schuldunfähig sei, müsse er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen