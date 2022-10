Ulm

vor 50 Min.

Kinder im Krieg: Theater Ulm spielt "Das große Heft"

Plus Eindrücklich macht "Das große Heft" klar, wie grausam Krieg sein kann. Das Theater Ulm bringt den Roman von Ágota Kristóf in einer eigenen Fassung auf die Bühne – minimalistisch und erschütternd.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Es herrscht Krieg. Eine Mutter schickt ihre neunjährigen Zwillingssöhne aufs Land zur Großmutter. Dass die Kinder von deren Existenz bis dahin nichts wussten? Kein gutes Vorzeichen. Das Leben bei der alten Frau, die im Dorf eine Außenseiterin ist, entpuppt sich auch schnell als ein hartes. Und auch der Krieg ist nicht so weit weg, wie die Mutter es sich wohl erhofft hat. Die Kinder bringen sich in Übungen bei, in dieser grausamen Welt zu überleben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen