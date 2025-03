Kinderprogramm: "Eule findet den Beat" und verzaubert das Roxy

Unter die Pommesgabeln, den Rockergruß, haben sich ein paar Victory-Zeichen und weitere Handverrenkungen gemischt. Aber das hier ist ja auch neu. Nicht nur für Eule, ziemlich sicher auch für viele Kinder im Roxy. Eule, der neugierige Vogel aus dem Wald am Rande der Stadt, spürt einer Melodie nach und trifft dabei auf eine Reihe von Tieren, die Musik machen. Pop-Fliege und Jazz-Assel zum Beispiel. Oder eben Rock-Maulwurf. Sie alle zeigen Eule, was ihren Musikstil so besonders macht. Eule lernt – und die Kinder lernen, singen und lachen mit. Und nicht nur sie, auch bei den Eltern ist der Applaus am Ende gewaltig. Es ist ein Nachmittag, der zeigt, was das Kinderprogramm des Roxy so erfolgreich macht.

