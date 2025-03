Kindertagesstätten in Ulm am Freitag wegen Streik geschlossen

Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte, vor allem Frauen, in den Kindertagesstätten der Stadt Ulm am Freitag zum Streik auf. Ein Tag vor dem Weltfrauentag „ist das auch ein Signal, wenn Frauen für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne auf die Straße gehen“, so Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdibezirks Ulm-Oberschwaben. Die Eltern der betroffenen Kindertagesstätten seien bereits am Montag vom bevorstehenden Warnstreik und der Schließung informiert. „Die Allermeisten haben es mit Gelassenheit getragen, verstehen das Personal und unterstützen die Forderung nach einer Lohnerhöhung“, heißt es.

Dass die Entgeltlücke zwischen Männer und Frauen in den vergangenen beiden Jahren etwas kleiner geworden ist, „liegt in erster Linie an guten Tarifabschlüssen“, ist sich Winkler sicher. Wenn die Reallöhne bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst durch Null-Runden sinken „hilft das niemanden, den Frauen nicht und auch nicht den Bürgerinnen und Bürger, die auf gute Dienstleistungen angewiesen sind“. Pädagogische Fachkräfte und hauswirtschaftliches Personal wollen jetzt gemeinsam Druck für ein besseres Angebot am Verhandlungstisch machen. „Das Verhalten des kommunalen Arbeitgeberverbandes macht die überwiegend weiblichen Betroffenen wütend“, so Winkler weiter.

Verdi fordert in der Tarifrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen eine Erhöhung der Entgelte um acht Prozent, mindestens 350 Euro monatlich sowie für die Auszubildenden 200 Euro mehr. Zur Entlastung werden drei freie Tage, eine neue Regelung der Altersteilzeit sowie ein „Meine-Zeit-Konto“ gefordert über das Beschäftigte flexibel verfügen können. Im Verdi Bezirk Ulm-Oberschwaben sind nach Angaben der Gewerkschaft rund 25.000 Tarifbeschäftigte in Verwaltungen, Krankenhäusern, Bauhöfen, Kindertagesstätten, Kultureinrichtungen, Energiebetrieben und im Nahverkehr betroffen. In der zweiten Verhandlungsrunde hätten die öffentlichen Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt, heißt es. Am Freitag, 14. März, beginnt in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde. (AZ)