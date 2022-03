Klassiker und Neues: Was das Theater Ulm in der kommenden Spielzeit auf die Bühne bringt

Nach zwei Jahren Pandemie will das Theater Ulm wieder durchstarten. Die Verantwortlichen legen ein ambitioniert volles Programm vor.

Die Pandemie ist noch nicht vorbei – das räumt der Intendant des Ulmer Theaters, Kay Metzger zwar ein. Doch der Plan für die kommende Spielzeit ist proppenvoll. So viel Optimismus erlaubt sich das Theater nach zwei nicht ganz einfachen Jahren. Geplant sind so manche Klassiker, doch insbesondere Generalmusikdirektor Felix Bender hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch weniger bekannte Stücke auszugraben.

Theater Ulm spielt "Der zerbrochene Krug"

Um Gefühle geht es bei den Stücken in der Sparte Schauspiel, die das Theater für die Saison 2022/23 ausgewählt hat. Konkret: Um aufgestaute Gefühle, etwas, das sich nicht auflösen lasse. So formuliert es Schauspieldirektor Jasper Brandis bei der Programmvorstellung. Diese Frustration finde sich dann auch in fast jedem der Stücke wieder, sei es in "Der zerbrochene Krug" (nach coronabedingten Verschiebungen soll die Premiere diesen September stattfinden) oder in Yasmina Rezas Drama "Kunst" (Premiere im Januar), in dem sich drei Freunde über den Wert eines Bildes streiten.

Ebenfalls ein Überbleibsel aus pandemiegebeutelten Spielzeiten ist Shakespeares "Kaufmann von Venedig", der ab März 2023 laufen soll, "Unterwerfung" nach einem Roman von Michel Houellebecq komplettiert ab April 2023 dann die geplanten Schauspielinszenierungen im Großen Haus.

Bewusst mehr weibliche Autoren im Podium

Im Podium will das Theater in dieser Spielzeit weibliche Akzente setzen. Nur Stücke von Autorinnen in zum größeren Teil weiblicher Regie zu spielen, sei eine bewusste Entscheidung gewesen, hieß es bei der Programmvorstellung. Gewählt wurden Stücke, die auch zum vom Intendanten Kay Metzger postulierten Anspruch passen, als Theater gesellschaftlich relevant zu bleiben. Sie greifen Themen auf, um die aktuelle gesellschaftliche Debatten kreisen, etwa das Altern und Alt sein, um das es in Katja Brunners "Geister sind auch nur Menschen" geht.

Kay Metzger ist Intendant des Ulmer Theaters. Foto: Alexander Kaya (Archivfoto)

Nicht nur im Schauspiel, auch in der Sparte Musiktheater gibt es noch das ein oder andere nachzuholen. "La Légende de Tristan" – ja, der Tristan, aber ganz anders als bei Wagner – lagert schon länger ein, im Dezember soll die Oper in drei Akten unter der musikalischen Leitung von Felix Bender und inszeniert von Kay Metzger Premiere in Ulm feiern. Nigelnagelneu hingegen ist die Kammeroper "Violet" von Tom Coult, Libretto von Alice Birch. Im Sommer wird sie in England uraufgeführt. Die deutsche Erstaufführung gibt es dann im Oktober in Ulm.

Außerdem im Programm des Musiktheaters: Die Fledermaus (Premiere im Oktober), Cavalleria rusticana/Pagliacci (Februar 2019), Les Contes d'Hoffmann (März 2023) und Amadigi di Gaula (Mai 2023). Auch zwei Musicals sind geplant.

Fünf Konzerte zum Thema Wasser am Theater Ulm

Viel vorgenommen hat sich auch Generalmusikdirektor Felix Bender, der sich als Überthema das – zugegeben recht allgemein gehaltene – Schlagwort "Wasser" ausgesucht hat. In fünf philharmonischen Konzerten wird er das umsetzen. Mit dabei ist bekanntes wie Bedrich Smetanas "Moldau", aber auch der wenig gespielte belgische Komponist Paul Gilson, um nur zwei zu nennen, die Bender in seinen Konzerten auf die Bühne bringt. Das Thema "Wasser" bedeutet für Bender dabei nicht nur lauschige Klänge der Natur in Musik zu übersetzen: Er und das Ensemble wollen auch eine Botschaft vermitteln. Auch wenn es gerade viele Krisen gebe, die Klimakrise werde deswegen nicht unwichtiger, sagt Bender.

Neben den philharmonischen Konzerten stehen auch die bekannten Sonderkonzerte wieder auf dem Spielplan. Das erste wird das Münsterkonzert am 7. September sein, es folgt das Neujahrskonzert und schließlich am 15. Juli 2023 das Schwörkonzert.

"Vielfalt, Kreativität, Tanzlust": Mit diesen drei Begriffen würde der Direktor des Tanztheaters seine Pläne für die kommenden Spielzeiten überschreiben. Mit "Shakespeare 2.2: Macbeth & Othello" verspricht Feistel etwas "absolut neues" und einen Abend "der spannender nicht sein könnte". Feistel und der aus Island stammende Frank Fannar Pedersen interpretieren dabei die beiden Dramen auf ihre Weise. Ebenfalls eine Uraufführung sind Feistels "Abendliche Tänze". Dem Format "Company in Motion", bei dem die Tänzerinnen und Tänzer selbst die Choreografien entwickeln, bleibt das Theater Ulm treu – es geht in dieser Spielzeit bereits in die fünfte Runde.

Company in Motion, hier ein Foto einer frühern Produktion, geht in den nächsten Spielzeit in die fünfte Runde. Foto: Andreas Brücken (Archiv)

Für das junge Publikum gibt es dieses Jahr das Märchen "Aschenputtel", als Kinderkonzert ist "Der Karneval der Tiere" geplant.

Treue Theaterbesucher müssen sich zudem auf kleinere Änderungen beim Abo einstellen. Dieses soll jetzt zwar wieder aufgenommen werden, allerdings gibt es kleinere Anpassungen, die den Abonnenten unter anderem mehr Flexibilität ermöglichen sollen. Das Heft zum Spielplan soll etwas später als üblich (auch eine Lehre aus der Pandemie) erscheinen und ab Mai erhältlich sein.