Klima-Protest: "Letzte Generation" will Neue Straße in Ulm blockieren

Vor dem Rathaus in Ulm ist seitens der Klima-Bewegung "Letzte Generation" ein Protest gegen "den tödlichen Kurs" der Bundesregierung geplant.

Autofahrer, aufgepasst: Am Dienstag, 14. Februar, um 16 Uhr will die "Letzte Generation" am Ulmer Rathaus Flagge zeigen. Der Hintergrund: Mit dem Artikel 20a des Grundgesetzes habe sich die Bundesregierung verpflichtet, auch das Leben zukünftiger Generationen zu schützen. Eine Erinnerung an diese Verantwortung werden die Protestierenden auf Bannern mit sich führen.

Die "Letzte Generation" aus Ulm hat "keinen Spaß" an Blockaden

Als erste einfachste Sicherheitsmaßnahmen fordert die "Letzte Generation" die Wiedereinführung des Neun-Euro-Tickets und ein Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen. Weiterhin fordert sie die Bundesregierung dazu auf, einen Gesellschaftsrat einzuberufen, der Maßnahmen erarbeitet, wie Deutschland bis 2030 emissionsfrei wird.

"Es macht mir keinen Spaß, Straßen zu blockieren, aber wir müssen alle friedlichen Protestmittel nutzen, damit endlich Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden", wird Sarah Lobenhofer, Aktivistin der "Letzten Generation" aus Ulm, zitiert. (AZ)