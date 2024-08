„Klimaschutz geht nur vegan“: Peta demonstriert auf dem Ulmer Münsterplatz

So mancher Passant musste am Donnerstagmittag zweimal hingucken, um zu verstehen, was diese Frau denn halbnackt auf dem Ulmer Münsterplatz liegend zu suchen hat. Doch spätestens dann wird einem klar: Es handelt sich um eine Aktion der Tierschutzorganisation Peta, um auf Fleisch als „Umweltkiller“ aufmerksam zu machen. „Klimaschutz beginnt auf dem Teller“, so der Aktionskoordinator Steffen Lenhardt.

Demonstrierende hielten Schilder mit der Aufschrift „Klimaschutz geht nur vegan“ und „Tierwirtschaft: Klimakiller!“. Die Aktion soll veranschaulichen, wie der Konsum von Fleisch, Fischfleisch, Milch und Eiern die Klimakatastrophe anheizt. Peta will mit dem Protest an alle Menschen appellieren, sich vegan zu ernähren. Zudem müsse die Politik den veganen Ökolandbau stärker fördern. Schließlich würden pflanzliche Nahrungsmittel im Vergleich zu Produkten tierischen Ursprungs zahlreiche Ressourcen einsparen und könnten weitaus umweltschonender hergestellt werden, wie es in einer Mitteilung heißt. (AZ/krom)