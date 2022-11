Klinikstreit: Knapp 300 Beschäftigte gehen für mehr Lohn auf die Straße

Seit Montag wird die Uniklinik Ulm bestreikt, bei einer Kundgebung haben rund 300 Menschen auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht. Zuvor wurde gestritten.

Am Donnerstag, 1. Dezember, beginnt die dritte und vorerst letzte Verhandlungsrunde im Tarifstreit an den baden-württembergischen Universitätskliniken. Seit Montag streiken die Beschäftigten in Ulm, Heidelberg, Freiburg und Tübingen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ist die Streikbereitschaft auch im Vergleich zu früheren Auseinandersetzungen hoch.

Verdi fordert unter anderem für Medizinisch-Technische-Assistenten sowie Pflege- und Verwaltungskräfte 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 375 Euro mehr pro Monat; die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Das Angebot der Arbeitgeber sah zunächst eine steuerfreie Einmalzahlung von 2100 Euro vor sowie eine Steigerung der Gehälter um sechs Prozent in zwei Stufen bis Ende Juli 2024. Knapp 300 Beschäftigte gingen am Dienstag in Ulm auf die Straße. Der Demonstrationszug führte vom Michelsberg durch die Innenstadt zum Haus der Gewerkschaften am Weinhof.

Streik am Uniklinikum Ulm: Demonstrationszug führt durch die Innenstadt

Im Vorfeld hatten sich Verdi und die Leitung des Uniklinikums Ulm gegenseitig Vorwürfe gemacht. Beide Seiten konnten sich zunächst nicht auf eine Notdienstregelung einigen. Die Gewerkschaft sah einen Versuch, das Streikrecht einzuschränken. Die Klinikleitung fürchtete eine unzureichende Versorgung. Erst am Sonntagabend kam es zu einer Einigung. Zum Streik aufgerufen sind Beschäftigte aus den Bereichen Pflege und Verwaltung, nicht aber Ärztinnen und Ärzte. (AZ)