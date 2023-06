Klosterhof Wiblingen: Konzert von Ayliva heute Abend abgesagt

Wegen eines drohenden Unwetters wird das für heute geplante Konzert im Wiblinger Klosterhof abgesagt.

Es war keine leichte Entscheidung für den Veranstalter "Provinztour", doch Sicherheit geht vor: "Aufgrund der Warnung vor schweren Unwettern im Raum Ulm sind wir leider gezwungen, die Veranstaltung heute Abend aus Sicherheitsgründen abzusagen", heißt es in einer Pressemitteilung. Somit werde die Veranstaltung am heutigen Donnerstag - geplant war ein Konzert der jungen Soulsängerin Ayliva - nicht stattfinden.

Wie geht es für Ticketbesitzer weiter?

Ärgerlich für die Fans: Ein Ersatztermin konnte so kurzfristig leider nicht gefunden werden, teilt der Veranstalter weiter mit. Doch es gibt Geld zurück. Die Karten für das Konzert von Ayliva können dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Aufgrund der kurzfristigen Absage könne die Rückabwicklung noch ein paar Tage in Anspruch nehmen. Der Veranstalter bittet um Verständnis. Das nächste Konzert im Klosterhof ist dann der Auftritt von Patti Smith am Freitag. Samstag folgt One Republic und am Sonntag Zaz. (AZ)