Königlich: Royal Blood im Ulmer Zelt

Plus Das Duo Royal Blood aus Brighton kennt die großen Bühnen der Welt aus eigener Erfahrung. Umso intimer und intensiver rocken die Briten im Ulmer Zelt.

Das Drumherum ist bei Royal Blood ziemlich groß: Über 500 Leuchten illuminieren den Hintergrund einer Band, die - wenn sie nicht gerade im Ulmer Zelt auftritt - derzeit als Support von Muse in Stadien wie dem San Siro in Mailand auftritt.

Die Dioden und das ausladende Schlagzeug lassen kaum Platz für ihr eigenes Vorprogramm im proppenvollen Ulmer Zelt: Die Ulmer Lokalmatadoren Van Holzen stehen dicht gedrängt, haben Mühe, zwischen ihrem Equipment und dem von Royal Blood sich nicht auf die Füße zu treten.