Ulm

vor 48 Min.

Könnte Jehle nach dem Brand im Blautalcenter Unterschlupf bekommen?

Drei Tage danach: Der Großbrand hat den Jehle-Fachmarkt in der Blaubeurer Straße komplett zerstört. Das Feuer griff vom Lager aufs Verkaufshaus über.

Plus Drei Tage nach dem Brand wird die Ursache für das verheerende Feuer noch gesucht. Die Industrie- und Handelskammer bringt eine Zwischenlösung ins Spiel.

Von Sebastian Mayr, Oliver Helmstädter

Sowohl die Ursache des Brands als auch die genaue Höhe des Schadens ist weiter unklar. Beamtinnen und Beamte der Polizei haben sich nach Angaben eines Sprechers erste Eindrücke verschafft. Betreten konnten sie das Gebäude demnach aber noch nicht. Wegen des schlechten Zustands bestehe Lebensgefahr. Was geschehen muss, um die Ermittlungen und Begehungen zu ermöglichen, konnte ein Polizeisprecher am Montag nicht sagen. Erkenntnisse dazu habe man möglicherweise erst nach einigen Tagen, teilte er mit.

Brand im Fachmarkt Jehle: Wiederaufbau wird angestrebt

Daniela Yildiz, seit wenigen Monaten Geschäftsführerin der Firma Jehle, war für unsere Redaktion seit dem Brand nicht zu erreichen. Der traditionsreiche Betrieb wurde 1960 als Fachgeschäft für Nähmaschinen und Elektrogeräte unter dem Namen Eugen Jehle GmbH 1960 im Handelsregister eingetragen. Nach einer Umfirmierung in Jehle Markt GmbH und in die Nachfolgegesellschaft Jehle Markt Ulm GmbH führt nun Yildiz die Geschäfte. Der Wechsel blieb in der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet.

