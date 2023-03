Körpersprachen-Experte Stefan Verra gibt im Stadthaus Tipps

Stefan Verra kommt nach Ulm. Für den Vortrag "Körpersprache gendert nicht" verlosen wir drei mal zwei Karten.

Männer? Alles rücksichtslose Rüpel - ernste Miene, breitbeiniges Sitzen und immer die Armlehne im Kino in Beschlag nehmen. Nicht wirklich sympathisch, aber mit der Haltung kommt man in der Karriere eben auch weiter. Und Frauen? Überschlagene Beine, geneigter Kopf und ein Lächeln auf den Lippen: Huch, ist das süß! Da muss man die Gute gleich nicht mehr so ernst nehmen. So verhalten sich die Geschlechter laut gängigem Klischee. Stefan Verra ist Experte für Körpersprache. Im Ulmer Stadthaus hat er einiges zu dem Thema zu sagen.

Geschlechterspezifische Körpersprache: unwissenschaftlicher Nonsens. Die Wirkung von Selbstbewusstsein und Sympathie stehe allen zur Verfügung, meint Verra. Und doch zeigten Menschen immer wieder geschlechtsspezifische Signale. Die brächten es mit sich, dass die Hausarbeit oft ungleich verteilt ist und die Karriereleitern immer noch überwiegend von Männern beklettert werden. Verra will den Menschen zeigen, wie sie Körpersprache für sich nutzen können.

So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

Für seinen Vortrag "Körpersprache gendert nicht" am Samstag, 25. März, um 20 Uhr im Stadthaus gibt es noch Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse - oder mit etwas Glück bei unserem Gewinnspiel. Wir verlosen 3 mal 2 Karten. Zur Teilnahme genügt eine Mail mit dem Betreff "Körpersprache" an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist Donnerstag, 23. März, 12 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

