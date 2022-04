Kollision mit Auto: Radfahrer stürzt bei Unfall und verletzt sich schwer

In Ulm missachtete ein Radfahrer laut Polizei die Vorfahrt eines Autofahrers. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer.

Ein 42-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Ulm schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete der Mann die Vorfahrt eines Autofahrers.

Gegen 15.45 Uhr fuhr der 42-Jährige mit seinem Fahrrad in der Trommlergasse. Beim Abbiegen nach links in die Sedanstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden VW eines 22-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Dadurch stürzte der Radfahrer und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf etwa 2000 Euro. (AZ)