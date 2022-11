Kollision mit Bus in Wiblingen: Autofahrerin nach Unfall schwer verletzt

Eine Frau kommt mit ihrem Auto nach links und prallt mit einem Linienbus zusammen. Die Dame wird bei dem Unfall in Ulm-Wiblingen schwer verletzt.

In Ulm-Wiblingen ist am Montagabend eine 77 Jahre alte Autofahrerin mit einem Linienbus zusammengestoßen. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 18 Uhr mit einem Suzuki in der Hauptstraße in Richtung Illerkirchberg. Dort kam ihr ein Bus entgegen. Die Frau kam auf die linke Seite und stieß mit dem Bus zusammen.

Warum sie mit ihrem Suzuki nach links kam, ist bislang unklar. Sie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der 44-jährige Busfahrer blieb unverletzt.

Ein Abschlepper barg das Auto. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon: 07392/9630320) nahm die Ermittlungen auf und versucht herauszufinden, warum die Frau in den Gegenverkehr kam. Die Polizei schätzt den Schaden am Suzuki auf 2500 Euro, am Bus auf 10.000 Euro. (AZ)