Kollision nach Illegalem Autorennen in Ulm

Ein BWW-Fahrer will sich in er Nacht zum Ostermontag mit einem anderen messen und rammt dabei zwei andere Wagen.

Am frühen Morgen des Ostermontags haben sich zwei Autofahrer in der Blaubeurer Straße in Fahrtrichtung Blaubeurer-Tor-Ring ein illegales Rennen geliefert. Nach Angaben der Polizei waren die Beiden offenbar teilweise doppelt so schnell unterwegs als erlaubt. Dabei wurden zwei unbeteiligte Wagen schwer beschädigt.

Der 23-jährige Fahrer eines 3er BMW wollte sich wohl mit einem anderen Fahrzeug, eventuell einem Fiat 500, messen. Dabei fuhr er mit unverminderter Geschwindigkeit in den Blaubeurer-Tor-Ring in Richtung Stadtmitte ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 22-jährigen Mini-Fahrers. Beide Wagen stießen zusammen, wobei der BMW auch noch mit dem BMW X3 eines 37-jährigen Mannes kollidierte. Der Fahrer des Mini wurde hierbei leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 90.000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West war mit drei Streifenwagen im Einsatz, ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Der Führerschein des Rasers und Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Er sieht nun einer Strafanzeige entgegen. Zudem muss er mit zivilrechtlichen Forderungen rechnen. Zeugen, die Angaben zu dem mutmaßlich beteiligten Fiat 500 machen können, eventuell auch selber durch die Fahrweise der Raser gefährdet wurden, bittet die Polizei, sich beim Revier Ulm-West unter 0731/1883812 zu melden. (AZ)