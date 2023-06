Kolumne: Warum glüht das Glühwürmchen?

Das Naturmuseum Ulm stellt anlässlich seines 100. Geburtstags in unserer Kolumne jeden Monat ein heimisches Tier oder eine Pflanze vor. Heute: Das Glühwürmchen.

Menstruationszyklen von sich nahestehenden Mitbewohnerinnen tun es, entfernt stehende Bäume im Regenwald tun es, Meeresschildkröten bei der Eiablage sogar in Massen: sich synchronisieren, zum Zwecke der Erfolgssteigerung von Reproduktion und Überlebenschance der Jungen.

Wie jedes Jahr in lauen Juninächten greift die Natur besonders tief in die Schatzkiste, verteilt schwärmende Glühwürmchen an Waldrändern und in Parkanlagen, zum Beispiel auch oberhalb des Neu-Ulmer Glacisparks. Ihr Name hingegen ist vielen Wissenschaftlern ein Graus, denn die Tiere sind keine Würmer, sondern Insekten, genauer gesagt Leuchtkäfer. Um den Johannistag am 24. Juni knipsen besonders viele Männchen ihren Charme und ihr Rücklicht an, der Weibchen wegen. Letztere muten weder käfer-, noch wurm- aber zumindest larvenartig an, verharren flugunfähig und besonders intensiv leuchtend am Boden.

Das Paarungsritual endet tödlich

Das Paarungsritual endet für das Männchen bisweilen als Irrlicht, aber in jedem Fall tödlich: Manch Männchen wird unachtsam zur umweltfreundlichen Beleuchtung für ein Spinnennetz. Verirrt und festgeklebt führt es wiederum weibchensuchende, sich auf unbewegliches Glühen fokussierende Biologen hinters Licht.

Das Leuchten entsteht übrigens durch Umwandlung von chemischer Energie in Licht. Nur drei Prozent gehen als Wärmeenergie verloren. Eine Glühbirne hingegen kommt auf einen Verlust von 95 Prozent! Auch nach geglücktem Akt stirbt das Männchen, es hat seinen biologischen Zweck erfüllt. Das Weibchen folgt nach der Eiablage, wenige Wochen später.

Ein Massenvorkommen der etwas anderen Art ist jedoch eine ernst zu nehmende Gefährdung des Aktes: nächtliche, menschliche Beleuchtung. Die "light pollution" (zu deutsch "Lichtverschmutzung") bewirkt, dass die Weibchen mangels Kontrast zum Hintergrund schlechter gefunden werden. Deswegen: unnötige Beleuchtung aus, für die Glühwürmchen, und wegen des viel schlechteren Wirkungsgrades!

