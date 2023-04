Kommandowechsel im Bundeswehrkrankenhaus Ulm

Dr. Johannes Backus ist der neue Mann an der Spitze des Ulmer Bundeswehrkrankenhauses. Das will er mit dem Bwk erreichen.

Nach drei Jahren an der Spitze des Ulmer Bundeswehrkrankenhauses verlässt Generalarzt Dr. Jörg Ahrens die Klinik in Richtung Verteidigungsministerium. Generalstabsarzt Dr. Norbert Weller übergab das Kommando am Donnerstag an Generalarzt Dr. Johannes Backus, der zuletzt im Kommando Sanitätsdienst in Koblenz tätig war.

Der 55-jährige Ahrens trat in Ulm im April 2020 an und musste als erstes gemeinsam mit den 2.300 Mitarbeitenden das Krankenhaus durch die Corona-Pandemie führen. Neben den weiterlaufenden Auslandseinsätzen musste die Kapazität der Intensivstationen aufgestockt und Unterstützung in vielen zivilen Einrichtungen geleistet werden. Auch an die Verlegung von Patienten aus Bergamo erinnerte Ahrens in seiner Abschiedsrede.

Weller, der selbst erst seit wenigen Tagen der Kommandeur Gesundheitseinrichtungen der Bundeswehr ist, übergab das Kommando an Backus, der somit an den Ort seiner Promotion zurückkehrt. Unter Professor Lorenz Lampl erwarb sich der jetzt 57-jährige Backus in dem Krankenhaus seinen Doktortitel, das er nun leiten wird. Die Stärkung des Forschungsverbundes mit dem Universitätsklinikum Ulm und mit der Universität der Bundeswehr in München nannte er im Gespräch als eine seiner Kernaufgaben neben der administrativen Leitung des Krankenhauses.