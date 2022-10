Komplex, ausgefeilt und betörend schön: "Play!" im Ulmer Roxy

Plus Die Premiere zeigt im Rahmen des Tanz-Labors drei bemerkenswerte Choreografien. Diese leben vor allem von der Präsenz der Tänzerinnen und Tänzer.

"Play!" im Rahmen des Tanz-Labor im Roxy ist ein atemberaubend schöner Abend, der die choreografischen Arbeiten von drei jungen Choreographen vorstellt. Wie der künstlerische Leiter, Pablo Sansalvador, hervorhob, gab es für diese Inszenierungen strenge Vorgaben. Für die Erarbeitung und Einstudierung hatten Choreografinnen und Tänzer, die nie zuvor miteinander gearbeitet hatten, 45 Stunden Zeit. Wenig, wenn man die komplex ausgefeilten Ergebnisse dann sieht.