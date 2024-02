Konzert der Ulmer Philharmoniker: Bekannte und unbekannte Sphären

Plus Das dritte philharmonische Konzert blickte auf bekanntes Repertoire - und hatte auch eine veritable Entdeckung im Angebot.

Berühmte klassische Werke haben ein spezielles Problem: man glaubt, sie besonders gut zu kennen. Es ist wie mit einem alten Bekannten, von dem man nichts Neues mehr zu erfahren glaubt. Ein wenig verhält es sich so auch mit dem beliebten ersten Klavierkonzert von Frédéric Chopin, das im Zentrum des 3. Philharmonischen Konzerts dieser Spielzeit stand.

Da ist einmal das Bild des schwärmerisch-schwindsüchtigen Komponisten, der, geplagt von Heimweh und Liebesaffären, eine schwelgerisch überfließende Musik schrieb. Solcherlei Vorstellungen wie auch die verzerrten Vorstellungen über die Epoche der Romantik, in der Chopin zwar lebte, deren Zielsetzungen er aber nicht wirklich teilte, haben das freie Genießen seiner Musik oft erschwert. Im Congress Centrum hatte man nun Gelegenheit, beim engagierten Spiel der Ulmer Philharmoniker und der Solistin Sophie Pacini noch einmal den Blick auf Chopin zu klären.