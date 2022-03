Konzert in Ulm: Mitreißende Mischung aus Klezmer und Klassik

Plus Im Congress Centrum stehen die Ulmer Philharmoniker gemeinsam mit der Band Kolsimcha auf der Bühne. Eine Kombination, die funktioniert und die Zuhörer begeistert.

Welch ein denkwürdiges Konzert im Ulmer Congress Centrum: „Symphonic Klezmer“. Ein Erlebnis, bei dem die Ulmer Philharmoniker und die im Schweizerischen Basel beheimatete multinationale Klezmer-Gruppe Kolsimcha musikalisch aufeinandertrafen und das Publikum einfach mitrissen. Vorwiegend fetziger Sound, bei dem sich Klassik und Klezmer verbanden, ließ die Zuhörer zumindest an diesem Abend ein wenig vergessen, dass in Europa wieder Krieg herrscht.